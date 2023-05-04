«Движение первых» проведет слет первичных отделений на Алтае

Фото: медиацентр первичного отделения РДДМ «Движение Первых» Алтайского края Алтайской академии гостеприимства

5 мая общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проведет слет первичных отделений

Такое мероприятие пройдет в Алтайском крае впервые. Слет проведут в режиме онлайн: к трансляции присоединится более 3 тысяч участников. Среди них школьники и студенты СПО из районов региона, а также наставники.

– Главная цель слета – объединение первичных отделений, занимающихся воспитанием детей и молодежи, – отметили организаторы.

В программе слета заседание с участием чиновников, которые расскажут о ценностях, миссии и направлениях движения, а также совместной работе. Также гостей ждет знакомство с региональными кураторами основных 12 направлений деятельности регионального отделения «Движения первых» и презентация этих направлений.

Мероприятие проведут в концертном зале АлтГУ (улица Димитрова, 66) в 12 часов.