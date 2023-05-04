Бродячие псы терроризируют барнаульцев в районе ВДНХ

Стая агрессивных псов «орудует» ходит на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бродячие собаки нападают на людей в районе ВДНХ. Об этом рассказали подписчики в паблике «В курсе 22».

Стая агрессивных псов «орудует» на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС. На одном видео видно, как животные окружили человека и не дают пройти. Неподалеку находится женщина с коляской.

На втором видеоролике стая сбивает с ног бегущего человека.