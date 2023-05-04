Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 3:16

Бродячие псы терроризируют барнаульцев в районе ВДНХ

Собаки нападают стаей
Вера Березовская
Стая агрессивных псов «орудует» ходит на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС.

Стая агрессивных псов «орудует» ходит на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бродячие собаки нападают на людей в районе ВДНХ. Об этом рассказали подписчики в паблике «В курсе 22».

Стая агрессивных псов «орудует» на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС. На одном видео видно, как животные окружили человека и не дают пройти. Неподалеку находится женщина с коляской.

На втором видеоролике стая сбивает с ног бегущего человека.