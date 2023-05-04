В апреле с улиц Барнаула вывезли 425 тонн мусора

Мусор Фото: пресс-службы администрации Барнаула

За апрель с улиц Барнаула вывезли около 4,5 тысяч тонн смета и 425 тонн мусора. Об этом сообщает горадминистрация.

Дорожные службы приводили в нормативное состояние улицы и тротуары краевой столицы после зимы. Работы были масштабными: очистка остановок, площадок для отдыха, парковок сбор и вывоз мусора на полигон ТКО и многое другое. Также покрасили остановки, дорожные ограждения и урны.

- Работы по приведению и поддержанию в нормативном состоянии дорог и тротуаров будут проводиться на протяжении всего теплого сезона года, - подчеркнули в мэрии. Каждый день на улицах краевой столицы работают около 130 дорожных рабочих, а также более 100 единиц спецтехники