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НовостиОбщество4 мая 2023 2:50

В апреле с улиц Барнаула вывезли 425 тонн мусора

Работы продолжаются
Герман Архаров
Мусор

Мусор

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

За апрель с улиц Барнаула вывезли около 4,5 тысяч тонн смета и 425 тонн мусора. Об этом сообщает горадминистрация.

Дорожные службы приводили в нормативное состояние улицы и тротуары краевой столицы после зимы. Работы были масштабными: очистка остановок, площадок для отдыха, парковок сбор и вывоз мусора на полигон ТКО и многое другое. Также покрасили остановки, дорожные ограждения и урны.

- Работы по приведению и поддержанию в нормативном состоянии дорог и тротуаров будут проводиться на протяжении всего теплого сезона года, - подчеркнули в мэрии. Каждый день на улицах краевой столицы работают около 130 дорожных рабочих, а также более 100 единиц спецтехники