Благоустройство сквера начали на улице Приречной в Барнауле

Работы продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начались работы по благоустройству сквера на улице Приречной. Специалисты уже сносят сухостойные аварийные деревья. Об этом сообщает мэрия.

Работы по сносу аварийных деревьев проводят в соответствии с дендропланом, который разработали эксперты НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. В сквере высадят 117 деревьев и кустарников.

Специалистам предстоит провести масштабные работы. В сквере на улице Приречной появятся велодорожки, газоны, тротуары, а также скамьи и урны. Кроме того, в зеленой зоне установят фонари и камеры.

Завершить все работы планируют не позднее середины октября. Их проводят за счет средств бюджета краевой столицы и предпринимателей.