В Бийске восстановят трамвайное сообщение с Заречьем

Фото: скриншот с видео на канале «Бийское телевидение»

В Бийске планируют восстановят трамвайное сообщение по коммунальному мосту, однако точные сроки пока не называются. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Трамваи, которые будут ездить в Заречье, планируют запустить совсем скоро, как только рабочие закончат демонтаж плит на мосту под путями.

- С подрядчиком мы переговорим. У него достаточно много опытных бригад. По верхней части будут работать одни, по нижней – другие. На асфальтовое покрытие выйдут дорожные бригады. Я думаю, проблем с людьми не будет, будем стараться идти в графике и, может быть, даже его опережать, - отметил Дмитрий Зверев, замглавы Бийска по строительству.

При этом не исключено, что трамвайное сообщение с Заречьем восстановят не окончательно. Возможно, в будущем горожан ждут перерывы в работе этого электротранспорта из-за этапности работ на мосту.

Пока автобусы - единственный общественный транспорт, который ездит в Заречье. На них серьезно увеличилась нагрузка.