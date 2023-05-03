Мэр Барнаула Вячеслав Франк: президент поддерживает алтайского губернатора и положительно оценивает его работу

Видеовстреча Владимира Путина и Виктора Томенко Фото: kremlin.ru

2 мая президент Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Встреча показала, что президент поддерживает главу региона и положительно оценивает его работу, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

- Для жителей Барнаула и для меня, как для главы краевой столицы, важно, что губернатором были подняты актуальные для города темы, которые по поручению президента будут рассмотрены в правительстве страны, – говорит Вячеслав Франк. - В ходе беседы стало известно, что Алтайский край должен присоединится к новому сухопутному зерновому коридору в Китай, а также получит средства на продолжение масштабного ремонта дорог, мостов и развязок, что положительно повлияет на развитие Барнаула.

Кроме того, Владимир Путин и Виктор Томенко обсудили модернизацию барнаульского аэропорта, которая необходима в связи со значительным ростом турпотока в Алтайский край. Реализация этого проекта, с одной стороны, привлечет в наш город новых гостей, а с другой - улучшит сервис и для самих горожан, уверен мэр.

- Еще в разговоре глава государства и губернатор обсудили два замечательных для Барнаула проекта: один в сфере образования, другой - в медицине. Виктор Петрович отметил, что Барнаул активно строится, новым микрорайонам необходимо развитие социальной инфраструктуры. Мы двигаемся в этом направлении, ежегодно получая на эти цели средства из федерального и краевого бюджетов. В планах строительство в Индустриальном районе школы на 1100 учащихся. Такой проект в Барнауле планируется реализовать впервые. О федеральной поддержке в его реализации и попросил губернатор нашего президента, - отметил глава города.

Также была озвучена просьба о строительстве в Барнауле нового здания краевой офтальмологической больницы, что улучшит качество медицинской помощи не только для горожан, но и жителей всего региона.

Вячеслав Франк поблагодарил Виктора Томенко за особое внимание к вопросам краевой столицы.