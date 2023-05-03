9 мая в кинотеатре Барнауле бесплатно покажут фильм «Варежка», снятый на Алтае

Начало сеансов в 12.00 и в 14.20 Фото: Олег УКЛАДОВ

9 мая в кинотеатре «Премьера» Барнаула состоятся открытые показы короткометражного фильма «Варежка», снятого на Алтае.

Как сообщили в мэрии, сеансы будут бесплатными. Начало в 12.00 и в 14.20. Фильм также будет показан 9 мая в эфире телеканала «Катунь 24».

Созданием фильма занималась команда из более 40 человек. Режиссер картины - журналист и выпускающий редактор «Катунь 24» Елена Хорошавцева. Роли исполнили наши земляки - жители Барнаула, Шипуновского и Курьинского районов. Там же в апреле минувшего года проходили съемки.

По сюжету артиллеристу из Самары Николаю Матенину достались варежки с запиской. Он продолжил переписку с мастерицей из Барнаула Ниной Левкиной. Она стала той, ради которой солдат вернулся с войны.

Отмечается, что консультантами стали представители военно-исторического клуба «Боевая колесница». Они заботились, чтобы оружие, быт, военная форма соответствовали духу времени.