В мае в Барнауле можно анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

Процедура займет 15 минут Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае краевой центра СПИД проведет в Барнауле бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в мэрии.

Мобильный комплекс будет работать по графику:

- 4, 5, 11 и 26 мая: 5-я, Западная, 62 (парковка), с 9:00 до 15:30.

- 18 мая: парковка ТРЦ «Огни» (А. Петрова, 219-б), с 11:00 до 15:30.

- 25 мая: пл. Сахарова, с 11:00 до 15:30.

Процедура займет 15 минут, в течение которых медики доступно расскажут об инфекции и помогут оценить риски. Документы с собой брать не нужно.