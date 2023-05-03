Директора Панкрушихинской школы обвиняют в отъеме денег у своих подчиненных

Средствами, по версии следствия, директор распоряжалась по своем усмотрению Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае директора Панкрушихинской средней школы обвиняют в преступлении по статье 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности). Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, в 2022 году директор давала указания подчиненным передавать ей часть денег, начисленных им в качестве стимулирующих выплат. Средствами она распоряжалась по своем усмотрению.

Сейчас обвиняемая задержана. Следствие ведет сбор доказательств. Расследование продолжается.