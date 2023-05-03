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НовостиОбщество3 мая 2023 8:39

Большинство жителей Алтая недовольны зарплатой и считают, что она должна вырасти

Доход устраивает только 13% опрошенных
Александра Сапожкова
Каждый пятый хотел бы повышения зарплаты на 40-50%

Каждый пятый хотел бы повышения зарплаты на 40-50%

Фото: Олег УКЛАДОВ

83% респондентов из Алтайского края заявили, что недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Опрос проводил сервис hh.ru.

Как выяснилось, больше всех недовольны представители сферы медицины и фармацевтики (84%), сотрудники туристической сферы, ресторанов и гостиниц (80%) и юристы (76%).

А вот довольными оказались представители таких профессиональных сфер, как «Безопасность» (35%), «Информационные технологии» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 30%). В целом доход устраивает только 13% опрошенных.

Половина недовольных считают, что их зарплата должна вырасти в два раза и больше. Каждый пятый хотел бы повышения на 40-50%, а 18% - на 20-40%.