Большинство жителей Алтая недовольны зарплатой и считают, что она должна вырасти

Каждый пятый хотел бы повышения зарплаты на 40-50% Фото: Олег УКЛАДОВ

83% респондентов из Алтайского края заявили, что недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Опрос проводил сервис hh.ru.

Как выяснилось, больше всех недовольны представители сферы медицины и фармацевтики (84%), сотрудники туристической сферы, ресторанов и гостиниц (80%) и юристы (76%).

А вот довольными оказались представители таких профессиональных сфер, как «Безопасность» (35%), «Информационные технологии» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 30%). В целом доход устраивает только 13% опрошенных.

Половина недовольных считают, что их зарплата должна вырасти в два раза и больше. Каждый пятый хотел бы повышения на 40-50%, а 18% - на 20-40%.