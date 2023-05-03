В Барнауле возбудили дело на продавца, которая продала алкоголь 16-летнему юноше

Продавец не поинтересовалась возрастом покупателя Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из магазинов Барнаула продавец-кассир продала алкоголь 16-летнему юноше. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 151. 1 Уголовного кодекса «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», сообщили в ГУ МВД по краю.

Нарушение выявили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в ходе профилактических мероприятий. Женщина 1983 года рождения продала три бутылки спиртного, не поинтересовавшись возрастом покупателя и не попросив у него документы.

Также полицейские выяснили, что ранее продавец уже привлекалась к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним по административной статье.