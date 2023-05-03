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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:10

В Барнауле возбудили дело на продавца, которая продала алкоголь 16-летнему юноше

Она не попросила покупателя предъявить документы
Александра Сапожкова
Продавец не поинтересовалась возрастом покупателя

Продавец не поинтересовалась возрастом покупателя

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из магазинов Барнаула продавец-кассир продала алкоголь 16-летнему юноше. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 151. 1 Уголовного кодекса «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», сообщили в ГУ МВД по краю.

Нарушение выявили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в ходе профилактических мероприятий. Женщина 1983 года рождения продала три бутылки спиртного, не поинтересовавшись возрастом покупателя и не попросив у него документы.

Также полицейские выяснили, что ранее продавец уже привлекалась к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним по административной статье.