В Бийске бригаде скорой помощи пришлось принять стремительные роды дома у пациентки

Малыша и маму после родов доставили в родильный дом ЦГБ
Фото: Олег УКЛАДОВ
Бригада станции скорой медпомощи Бийска приняла экстренные роды в домашних условиях. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.
Фельдшеры Юлия Техова и Ирина Плохотина приехали на вызов днем 1 мая к жительнице Зонального района. Они понимали, что до роддома довезти пациентку не успеют. В итоге сами благополучно приняли роды. На свет появился мальчик.
- Для женщины это уже четвертая беременность. Малыша и маму после родов доставили в родильный дом ЦГБ, - рассказали на станции.
Главный врач ССМП Алексей Карнаухов отметил, что с начала года это уже третьи роды, которые сотрудники «скорой» успешно приняли в домашних условиях. Для этого бригады оснащены необходимыми акушерскими комплектами.