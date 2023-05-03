В Бийске бригаде скорой помощи пришлось принять стремительные роды дома у пациентки

Малыша и маму после родов доставили в родильный дом ЦГБ Фото: Олег УКЛАДОВ

Бригада станции скорой медпомощи Бийска приняла экстренные роды в домашних условиях. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Фельдшеры Юлия Техова и Ирина Плохотина приехали на вызов днем 1 мая к жительнице Зонального района. Они понимали, что до роддома довезти пациентку не успеют. В итоге сами благополучно приняли роды. На свет появился мальчик.

- Для женщины это уже четвертая беременность. Малыша и маму после родов доставили в родильный дом ЦГБ, - рассказали на станции.

Главный врач ССМП Алексей Карнаухов отметил, что с начала года это уже третьи роды, которые сотрудники «скорой» успешно приняли в домашних условиях. Для этого бригады оснащены необходимыми акушерскими комплектами.