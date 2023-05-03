Барнаульцы жалуются на беспорядочно припаркованные электросамокаты

Горожане возмущаются, что самокаты бросают как попало и где попало Фото: Яна АСТАХОВА

Жители города в телеграм-канале Barnaul 22 пожаловались на беспорядочно припаркованные электросамокаты на пересечении улиц Юрина и Островского.

На фото видно: тротуар, по которому ходят пешеходы, заставлен самокатами так, что ни проехать, ни пройти.

- Наверняка некоторые умники скажут: отодвинь. Ну да, раскидать 18 кг не каждому под силу, - пишет одна из горожанок.

В комментариях отметили, что такая ситуация наблюдается не только на этом перекрестке.

- Их бросают как попало и где попало. Когда их вывозили, они аккуратно в ряд стояли, а теперь на каждом углу - докуда доехал, там и бросил. Вечером идешь, они по всем углам стоят, и никто их не убирает, - возмутилась подписчица канала.