Ярмарку малых производств проведут на Алтае

Фото: Юлия Леднева

27 мая 2023г. в барнаульском парке «Изумрудный» проведут краевую ярмарку малых производств. Она приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Ярмарка состоится в рамках региональной программы развития малого и среднего предпринимательства, а ее участники презентуют потенциал своих предприятий. Резидентами станут фермерские хозяйства, производители непродовольственных товаров, организации общественного питания и ремесленники.

– Социальные предприниматели продемонстрируют многообразие образовательных, развивающих, познавательных, развлекательных и других услуг для жителей Алтайского края, - рассказывают организаторы.

Фото: Юлия Леднева

На протяжении всей ярмарки на основной сцене парка будет проходить концерт с участием известных творческих коллективов Барнаула и края. Кроме того все желающие смогут принять участие в викторинах и конкурсах и заработать подарки и сувениры от алтайских производителей.

Ярмарка станет дополнением к комплексу мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и будет способствовать повышению предпринимательской активности. Организаторы мероприятия: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и региональный центр «Мой бизнес».