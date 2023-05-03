Порядка 160 мероприятий проведут в Барнауле в честь Дня Победы

Праздничные программы и фейерверки запланированы также в районах города Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в преддверии Дня Победы и 9 мая проведут около 160 мероприятий, сообщили в мэрии.

Так, 5 мая стартует акция «Парад у дома ветерана»; 8 мая состоятся выступления фронтовых бригад по местам проживания ветеранов. Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10 часов на пл. Советов состоится построение войск Барнаульского гарнизона, а также прохождение колонны ретро-автомобилей военного времени. В полдень на пл. Советов будет дан старт легкоатлетическому пробегу «Кольцо Победы».

Основные праздничные мероприятия пройдут на главной сценической площадке на пл. Сахарова с 12 до 22 часа. Завершатся они акцией «Лучи Победы» и фейерверком.

Праздничные программы и фейерверки запланированы также в районах города.

Напомним, что шествия «Бессмертного полка» в Барнауле в этом году не будет.