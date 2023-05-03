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НовостиОбщество3 мая 2023 3:42

В Бийске для автомобилистов открыли понтонный мост

Ранее его закрывали из-за поднявшегося уровня воды в Бие
Александра Сапожкова
Понтонный мост сейчас очень востребован из-за ремонта коммунального

Понтонный мост сейчас очень востребован из-за ремонта коммунального

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске для движения открыли понтонный мост, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виктор Щигрев.

Ранее этот мост закрывали из-за того, что в Бие поднялся уровень воды. Ситуация осложнилась тем, что на коммунальном мосту проводят ремонтные работы. Там разобрали половину проезжей части, а по другой организовали реверсивное движение. В связи с этим понтонный мост сейчас очень востребован.

Кстати, со 2 мая по коммунальному мосту закрыли движение трамваев.