В Бийске для автомобилистов открыли понтонный мост

Понтонный мост сейчас очень востребован из-за ремонта коммунального Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске для движения открыли понтонный мост, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виктор Щигрев.

Ранее этот мост закрывали из-за того, что в Бие поднялся уровень воды. Ситуация осложнилась тем, что на коммунальном мосту проводят ремонтные работы. Там разобрали половину проезжей части, а по другой организовали реверсивное движение. В связи с этим понтонный мост сейчас очень востребован.

Кстати, со 2 мая по коммунальному мосту закрыли движение трамваев.