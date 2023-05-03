Заказник «Рубцовская степь» создали в Алтайском крае

В заказнике растут ирис сизоватый, тюльпан поникающий, эремурус алтайский. Фото: Минприроды АК

На территории Егорьевского и Рубцовского районов создан государственный природный комплексный заказник «Рубцовская степь» площадью 22 630 га, сообщает минприроды Алтайского края.

Заказник создали для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в красные книги. В частности, там обитают степная гадюка, большой тушканчик, курганник, степной лунь, степной шмель. Из растений - три вида перистых ковылей (перистый, Залесского, Лессинга), ирис сизоватый, тюльпан поникающий, эремурус алтайский и другие. Всего там отмечено 13 видов растений и 23 вида животных, включенных в Красную книгу Алтайского края.

Экологическая значимость территории обусловлена и наличием значительных целинных степных участков. Плюс к этому в заказнике есть озеро Соленое и озеро Горчина.