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НовостиОбщество3 мая 2023 2:36

На Алтае ввели новые требования к содержанию домашних животных

Нарушителей ждет штраф от 500 до 3 тыс. рублей
Александра Сапожкова
Теперь владельцы обязаны пресекать агрессию со стороны питомцев к людям и животным

Теперь владельцы обязаны пресекать агрессию со стороны питомцев к людям и животным

Фото: Евгения САВИНА

Новые требования к содержанию домашних животных ввели в Алтайском крае, передает «Банкфакс».

Теперь владельцы обязаны пресекать агрессию со стороны питомцев к людям и животным, не допускать самостоятельного выхода животного за пределы места его содержания.

Содержать животных нельзя в нежилых помещениях (в лифтах, подвалах, на чердаках, лестницах, детских и спортивных площадках и т.д.) В организациях разрешается держать только в специально оборудованных местах.

Собака в общественных местах, согласно правилам, должна находиться на поводке. Потенциально опасная собака – еще и в наморднике. При выгуле запрещается допускать, чтобы животное загрязняло или повреждало элементы благоустройства (клумбы, кустарники, деревья). Запрещен выгул собак тем, кто не может контролировать их действия (лицам в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, недееспособным).

Владелец на время может оставить пса на привязи в общественном месте, но при этом он не должен иметь возможность освободиться.

За нарушения этих и других правил владельцев могут оштрафовать на сумму от 500 до 3 тыс. рублей.