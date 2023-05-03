Губернатор Алтая попросил президента включить проект офтальмологической больницы в инвестпрограмму

Владимир Путин провел встречу c Виктором Томенко Фото: kremlin.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко на видеовстрече попросил президента Владимира Путина включить проект офтальмологической больницы в федеральную адресную инвестиционную программу, сообщается на сайте www.kremlin.ru.

По словам губернатора, существует проект строительства поликлиники со стационаром и двумя операционными. С ее вводом объем операций можно было бы увеличить с 13 до 18 тысяч.

- Мы сделали проектно-сметную документацию, провели государственную экспертизу. Примерно 950 млн стоит этот объект. Владимир Владимирович, обращаюсь с просьбой дать поручение правительству РФ рассмотреть включение этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу, - попросил Виктор Томенко.

Он подчеркнул, что в Алтайском крае по линии офтальмологии люди обращаются, в среднем, на десять процентов чаще, чем в целом по Сибирскому федеральному округу. А краевая офтальмологическая больница расположена в приспособленных помещениях.