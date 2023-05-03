Владимир Путин провел видеовстречу с алтайским губернатором Виктором Томенко

Видеовстреча Владимира Путина и Виктора Томенко Фото: kremlin.ru

Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает kremlin.ru.

Речь шла о социально-экономическом положении в регионе, в частности о развитии туристического потенциала. Так, Виктор Томенко рассказал о кластере «Белокуриха горная», где создадут 2 тыс. рабочих мест и смогут принимать дополнительно еще около 210 тыс. отдыхающих.

Также глава региона упомянул о турзоне «Бирюзовая Катунь» на границе с Республикой Алтай. Там сегодня порядка 30 резидентов, которые заявили около 30 млрд объемов инвестиций. Первые миллиарды уже вложены, первые объекты работают.

«Этот сезон обещает быть еще более востребованным, еще более убедительным, чем даже в предыдущие годы. Поэтому движемся в этом направлении, занимаемся всеми нашими туристическими зонами», - подчеркнул Виктор Томенко.