Барнаульцам рассказали, как можно провести «Бессмертный полк» 9 мая

Шествия «Бессмертного полка» в очном формате не будет Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Барнауле и во всем Алтайском крае не будут проводить шествие «Бессмертного полка» в очном формате, но при этом каждый гражданин может увековечить память о своем родственнике. В управлении по печати рассказали, как это можно сделать.

К примеру, можно разместить портрет героя на автомобиле.

– Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах, такси, грузовом и общественном транспорте родственниками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла фотографий своих ветеранов в соответствующе оформленной рамке, - поясняют в ведомстве.

Конструктор штендеров можно найти на сайте www.moypolk.ru.

Помимо этого можно размещать фотографию героя на одежде или распечатать ее в формате А5, заламинировать и на ленте повесить на грудь, поближе к сердцу.