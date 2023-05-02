Бийчанин отсудил у организаторов «Ветра Сибири» деньги за билеты

Фестиваль так и не состоялся Фото: газеты «Бийский рабочий»

Житель Бийска не смог в добровольном порядке истребовать с организаторов фестиваля «Ветер Сибири» деньги за билеты и подал в суд. И выиграл его.

– Билеты обошлись бийчанину в 29 300 рублей, - сообщает ТГ-канал Управления Юстиции Алтайского края.

Он купил билеты не только для себя, но и для родственников из другого города. Но, как всем известно, грандиозное событие не состоялось. Фестиваль сначала перенесли на год, а потом и вовсе отметили.

Мужчина подал на организаторов в суд. В иске кроме компенсации расходов на билеты он потребовал возместить моральный ущерб.

– Представитель ответчика возражения по иску не представил, - добавляет источник информации.

Суд постановил взыскать с организаторов стоимость билетов, а также четыре тысячи рублей компенсации морального вреда и 16 650 рублей в качестве штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.