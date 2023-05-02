Град и снегопад обрушились на Барнаул 2 мая

2 мая погода показывает нестабильность Фото: Анна СЕМИНА

Погода в Барнауле 2 мая сходит с ума, иначе назвать то, что творится на улице, не поворачивается язык, как будто зима грозится: «я не договорила!».

Пасмурная погода сменяется сильнейшим снегопадом, сразу после него расходятся тучи, и светит яркое солнце. Не проходит и десяти минут, как начинает сыпаться град… И так весь день. Судя по прогнозу синоптиков, так будет продолжаться до самого вечера.

А вот завтра, 3 мая, уже преимущественно без осадков. И потеплеет до 10 градусов. Чем дальше – тем лучше. Начиная с субботы должна наступить уверенная 20-градусная погода.