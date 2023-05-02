Сезонные абонементы начали действовать на алтайских пригородных электричках

Проездные продаются в пригородных кассах Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 1 мая, в алтайских пригородных электричках начали действовать сезонные абонементы. Для них выделены специальные тарифы.

– Если использовать такие билеты регулярно, то можно сэкономить до 80% от полной стоимости поездки, – сообщает сайт региона.

К примеру, из Барнаула в Заринск можно будет уехать за 25 рублей, это при том, что разовая, не по абонементу, поездка обойдется в 134 рубля.

Приобрести сезонные проездные можно в любой пригородной кассе. Их срок действия составляет один месяц, а воспользоваться привилегией – до 30 сентября.