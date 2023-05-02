Бийчане попросили закрыть для приезжих коммунальный мост на время его ремонта

Коммунальный мост в Барнауле. Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

В Бийске начался масштабный ремонт коммунального моста, из-за которого в городе произошел настоящий транспортный коллапс, а местные жители попросили ограничить на него доступ для приезжих.

– Почему едут машины с регионами 154, 42, 72, 04, 150, 24 по реверсивному движению моста? Администрация, ваше информирование не работает! – пишут в комментариях ТГ-канала главы города Виктора Щигрева.

Жители наукограда считают, что за транзитным транспортом никто не следит и объезд не отправляет. В итоге создаются пробки, а сами бийчане чтобы добраться до Заречья должны объезжать.

При этом в мэрии заверяют, что формально, прямых запретов для транзитного транспорта, как и куда ехать нет. Вместе с тем, жители Бийска предлагают установить экран, на котором будут расписаны рекомендации для приезжих, якобы на обычные баннеры никто не реагирует.