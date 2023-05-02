Турнир на призы Сергея Шубенкова прошел в Барнауле

Сергей Шубенков Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце апреля в Барнауле на стадионе «Лабиринт» состоялся турнир на призы известного легкоатлета Сергея Шубенкова.

За награды боролись юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

– В общей сложности это более 200 легкоатлетов из шести городов и 12 сельских муниципальных образований Алтайского края, плюс команда из Республики Алтай, - сообщают в пресс-центре мэрии.

В числе победителей в своих дисциплинах оказались Юлия Ходунаева (АУОР), Ксения Литвинова (СШОР №2), Иван Кудрявцев (АУОР). Главный приз турнира, разумеется, достался самому быстрому спринтеру на дистанции 110 метров с барьерами. Его завоевал Михаил Зеленских из спортшколы №7. Все эти ребята представляют Барнаул.