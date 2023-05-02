На Алтае 57-летняя женщина из-за неприязни заказала убийство невестки

В случае исполнения заказа на убийство, киллеру обещали передать полтора миллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 57-летняя женщина из-за сложных отношений с невесткой решила заказать ее убийство. Подробнее об этом деле рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону.

Следователи установили, что обвиняемая невзлюбила невестку и в какой-то момент неприязнь стала для нее настолько невыносимой, что она решила убить ее, но сама лично не хотела марать руки, так что начала подыскивать киллера.

– В феврале 2023 года она встретилась с предполагаемым исполнителем и отдала ему задаток, пообещав в случае реализации задуманного, передать полтора миллиона рублей, - рассказывают в Следкоме.

Причем чтобы подозрения на нее не пали, женщина попросила расправиться с невесткой летом, когда та уедет в другой регион в гости к родственникам. Однако реализовать задуманное свекровь не смогла, так как предполагаемый исполнитель убийства участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, и вся информация о готовящемся преступлении была передана в управление уголовного розыска регионального главка МВД России.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Приготовление к убийству по найму». Расследование продолжается.