На Алтае 57-летняя женщина из-за неприязни заказала убийство невестки

В случае исполнения заказа на убийство, киллеру обещали передать полтора миллиона рублей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 57-летняя женщина из-за сложных отношений с невесткой решила заказать ее убийство. Подробнее об этом деле рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону.
Следователи установили, что обвиняемая невзлюбила невестку и в какой-то момент неприязнь стала для нее настолько невыносимой, что она решила убить ее, но сама лично не хотела марать руки, так что начала подыскивать киллера.
– В феврале 2023 года она встретилась с предполагаемым исполнителем и отдала ему задаток, пообещав в случае реализации задуманного, передать полтора миллиона рублей, - рассказывают в Следкоме.
Причем чтобы подозрения на нее не пали, женщина попросила расправиться с невесткой летом, когда та уедет в другой регион в гости к родственникам. Однако реализовать задуманное свекровь не смогла, так как предполагаемый исполнитель убийства участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, и вся информация о готовящемся преступлении была передана в управление уголовного розыска регионального главка МВД России.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Приготовление к убийству по найму». Расследование продолжается.