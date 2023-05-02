В Алтайском крае назвали имена лучших экспортеров по итогам 2022 года

Фото: Евгений Петров

В Алтайском крае определили победителей и призеров конкурса «Экспортер года Алтайского края» по итогам 2022 года. Торжественная церемония награждения прошла в региональном центре «Мой бизнес».

Организатором конкурса является Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП при поддержке краевого управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Минэкономразвития региона. Всего было заявлено 25 участников из сегмента малого и среднего бизнеса Алтайского края. Эксперты определили призеров и победителей конкурса в трех номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года».

Фото: Евгений Петров

Лучшим промышленным экспортеров по итогам 2022 года стала производственно-коммерческая фирма «Две линии», на втором месте - Барнаульский химический завод; на третьем - «АлтайЛесТехМаш». В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» выиграла производственная компания «Сибиряк»; второе место у компании «Семечкино»; третье - у завода растительных масел «Селекта». А лучшим «Прорывом года» стала компания «Русан Экспорт»; на втором месте в этой номинации агрофирма «Пересвет»; на третьем - «Алтайский букет». Все победители и призеры получили подарки и дипломы.

Конкурс ориентирован на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают на экспорте. Задачи конкурса соответствуют целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».