Барнаулец отдает в добрые руки мягкие игрушки, которые никто не забирает

Игрушки даром. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Житель Барнаула решил навести порядок у себя дома и избавиться от ненужных мягких игрушек, но как оказалось, они никому не нужны.

– Я, имея дома новых, но некоторое время стоявших на полках штук 10 или 15 мягких игрушек, решил их постирать и выложить на улице, так как выбрасывать жаль, а дома хранить уже негде. Написал что-то вроде записки, мол «берите кто хочет, все чисто» и свой номер телефона, если вдруг возникнут вопросы. Все так и лежит не тронутым. Дети подходили, смотрели, одни и со взрослыми, но никто не брал ничего, - рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул».

Судя по видео, игрушки раздает житель «Мичурин парка», так что можно приходить и забирать игрушки, если они кому-то приглянутся. А еще мужчине посоветовали разместить объявление в сообществе «Отдам даром». В противном случае, если они так и будут не востребованы, то он готов их просто выкинуть.