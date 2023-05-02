На ремонтируемом путепроводе в Барнауле начали монтировать пролеты

Монтаж пролетов
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле мостовики начали монтировать пролеты на одном из путепроводов у Нового рынка.
Рабочие приступили к монтажу пролетов со стороны Дома Быта.
– Всего за три дня будет смонтировано 25 балок, эти работы планируем завершить сегодня. И уже можно сказать, что тело маленького путепровода собрано. Далее приступим к омоноличиванию швов, устройству защитных слоев, переходных зон и т.д. По сути, мы приступаем к обустройству будущей дороги моста, - пояснил руководитель подрядной организации ООО «Барнаульское ДСУ№4» Николай Данилин.
По его словам, работы на путепроводе в настоящее время ведутся в рамках графика.
Будущие трамвайные пути будут проложены по отдельному конструктиву. Причем рельсы в дальнейшем смонтируют на одном уровне с проезжей частью. Но их обособление все же предусмотрено.
В мае начнется монтаж пролетов на большом путепроводе.