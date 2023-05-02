Барнаульцы в социальных сетях просят защитить диких уток

Останки утки. Скриншот страницы vk.com/barneos22

Барнаульцы просят в социальных сетях помощи в расследовании гибели диких уток с озера на Гущина.

– В нашем городе по адресу Гущина 150/2 находится озеро, на который каждый год прилетают утки. В этом году было замечено мало уток, сегодня при обходе озера нашли много перьев, голов и т.д., кто-то их убивает, - пишут горожане в сообществе Barnaul22.

Некоторые участники группы предположили, что распотрошить уток могли бомжи. Судя по опубликованным фотографиям кто-то проводит досуг около озера, а как раз рядом с этим местом обнаружены перья и останки птиц.