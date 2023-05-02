Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 2:20

Барнаульцы спасают молодые сосны от бабушек-вандалов

Они обрывают им почки, а у лиственниц - кору
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Объявления в Мизюлинской роще. Скриншот ТГ-канала Дружный

Объявления в Мизюлинской роще. Скриншот ТГ-канала Дружный

Недавно высаженные в Мизюлинской роще Барнаула сосны подверглись атаке бабушек-вандалов и теперь местные жители пытаются вразумить их и спасти деревца.

Информация о том, что творится в Мизюлинской роще появилась в телеграм-канале микрорайона «Дружный». На фото маленькие неокрепшие сосны, радом с которыми появились объявления:

- «Не срывайте почки у сосенок! Деревья хотят жить здоровыми!», «Милые бабушки, дорогие жители, не ломайте почки у сосенок!», «Не срывайте почки! Они как пальчики ваших детей, внуков. Без них они вырастут уродцами!».

Как оказалось, пенсионеры-вандалы с первыми лучами солнца приходят в рощу, пока никого нет, срывают почки и кору с лиственниц и заваривают. Якобы в народной медицине они славятся лечебными свойствами.