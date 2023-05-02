Короткая рабочая неделя в Барнауле началась со снегопада

Снегопад сменяется дождем Фото: Анна СЕМИНА

Рабочая неделя, начавшаяся для многих барнаульцев на день позже – со вторника, 2 мая, не порадовала погодой: с понедельника продолжает идти снег.

По данным алтайских синоптиков, сегодня на протяжении всего дня будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температура воздуха прогреется не более чем до +7. Все это будет сопровождаться промозглым северным ветром.

К счастью, это все ненадолго и уже с завтрашнего дня начнется устойчивое потепление. Пик придется на субботу – воздух в этот день прогреется до 22 градусов.