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НовостиОбщество1 мая 2023 7:50

1 мая в Барнауле возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

В мероприятии приняли участие власти и представители промпредприятий
Александра Сапожкова
Звание «Город трудовой доблести» Барнаулу было присвоено Указом президента Владимира Путина

Звание «Город трудовой доблести» Барнаулу было присвоено Указом президента Владимира Путина

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле 1 мая прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести», сообщили в мэрии.

В мероприятии приняли приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, другие представители власти, а также руководители промпредприятий города и делегации от них.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Барнаулу было присвоено Указом президента Владимира Путина за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне. В те годы Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров. Горожане обеспечивали работу эвакуированных предприятий и снабжение фронта.