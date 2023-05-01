1 мая в Барнауле возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

Звание «Город трудовой доблести» Барнаулу было присвоено Указом президента Владимира Путина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле 1 мая прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести», сообщили в мэрии.

В мероприятии приняли приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, другие представители власти, а также руководители промпредприятий города и делегации от них.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Барнаулу было присвоено Указом президента Владимира Путина за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне. В те годы Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров. Горожане обеспечивали работу эвакуированных предприятий и снабжение фронта.