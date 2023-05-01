Абонементы на пригородные поезда со скидкой начали продавать на Алтае

Воспользоваться абонементом можно до 30 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Сезонные абонементы на пригородные поезда со скидкой начали действовать в Алтайском крае с 1 мая, сообщает «Алтай-Пригород».

Оформить их можно в любой пригородной кассе сроком на месяц и воспользоваться до 30 сентября. Отметим, что сейчас действуют следующие виды абонементных билетов: «ежедневно», «ежедневный пенсионный», «рабочего дня», «выходного дня», «на даты», «каникулы» (детям до 14 лет).

При регулярных поездках использование абонемента позволит сэкономить до 80% от стоимости поездки. Так, разовая поездка от Барнаула до Заринска стоит 134 рубля, а поездка по абонементу обойдется в 25 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3852) 29-21-68, на сайте АО «Алтай-Пригород» и в кассах.