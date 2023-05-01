Алтай вошел в топ-10 регионов по загруженности санаториев в России

Более половины всех постояльцев отдыхали в Алтайском крае и Новосибирской области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сибири в минувшем году спрос на санаторно-курортное лечение вырос на 19%. При этом более половины всех постояльцев отдыхали в Алтайском крае и Новосибирской области, передает «Коммерсант».

Так, в 2022 году в Алтайском крае отдохнули 188,3 тыс. человек (+7,9% к 2021 году), в Новосибирской области - 167,9 тыс. (+15,9%). Самый же большой годовой рост числа размещений - в республиках Алтай (+65,9%, 3,1 тыс.) и Тыва (+60,6%, 4,4 тыс.).

По данным портала бронирования «Санатории-России.рф», три региона Сибири вошли в общероссийскую десятку самых загруженных по итогам 2022 года: Республика Алтай - 74%, Алтайский край - 67% и Кузбасс - 61%.