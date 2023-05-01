Барнаульский речпорт может отменить некоторые остановки теплоходов

Барнаульцев просят заранее узнавать расписание Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае стартовал сезон пассажирской навигации. Правда, уровень воды сейчас низкий, и не везде суда могут причалить к берегу. В связи с этим Барнаульский речной порт может отменить некоторые остановки, передают «Вести-Алтай».

Как и в прошлом году, с причала отправляются два маршрутных судна - до Кокуйского и Рассказихи, и одно прогулочное. По возможности, речники пустят суда с низкой посадкой, которым не нужна большая глубина. А если на каких-то участках и они не смогут причалить близко к берегу, эти остановки на время отменят.

Барнаульцев просят заранее узнавать расписание. Предупреждают и о ценах - билеты подорожали.