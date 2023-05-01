Фильм «На полную громкость» снимают в Алтайском крае

Работа над проектом завершится в июне. Фото: АНО «Дом кино»

На Алтае идут съемки киноальманаха «На полную громкость». Лента рассказывает о людях, которые потеряли слух, сообщает сайт регионального правительства.

«На полную громкость» - это полнометражный документальный фильм, состоящий из нескольких новелл. Его героями стали люди, потерявшие слух еще в детстве, но добившиеся успеха в жизни. В частности, это директор и главный режиссер первого в мире и единственного в России Театра мимики и жеста Роберт Фомин, специалист алтайской библиотеки для незрячих Галина Сушко, неоднократный победитель чемпионатов России по шашкам Евгений Сахаров.

Работа над проектом завершится в июне. Сейчас уже идет монтаж картины.

Отмечается, что проект реализует организация «Дом кино» на средства гранта губернатора Алтайского края.