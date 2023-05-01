Барнаульские подростки то и дело пытаются вырвать барабанную палочку из рук «Пионерки»

Акт вандализма запечатлела камера. Скриншот видео vk.com/barneos22

Подростки в Барнауле уже неоднократно пытались отломить барабанную палочку у скульптуры «Пионерка», сообщается в паблике Barnaul 22. К счастью, пока это никому не удалось.

Видео с очередным актом вандализма появилось в паблике 30 апреля. На кадрах видно, как юноша и девушка подходят к статуе. Девушка пытается вырвать палочку из рук «Пионерки», но та ее «держит» крепко.

Отметим, скульптура находится по адресу: пр. Ленина, 107, на входе клуба-музея коллекционеров Museum Filatov.