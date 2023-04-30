Известная группа «Градусы» выступила на алтайском фестивале «Цветение маральника»

Певцы стали хедлайнерами ежегодного праздника. Скриншот видео

В субботу, 29 апреля, на алтайском фестивале «Цветение маральника» выступила известная российская группа «Градусы». Певцы стали хедлайнерами ежегодного праздника, открывающего летний туристический сезон на Алтае.

Праздник проходил на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и собрал рекордные 40 тысяч гостей. Артисты исполнили для участников фестиваля свои нашумевшие хиты и новые песни. Публика с теплотой приняла группу и с радостью ей подпевала.

После выступления артистов состоялся праздничный салют.