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НовостиОбщество30 апреля 2023 5:25

16 человек заразились сибирским тифом от клещей в Алтайском крае

В их числе четверо детей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пик активности клещей ожидается в мае

Пик активности клещей ожидается в мае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала сезона активности клещей зарегистрировано 303 жалобы в медучреждения, 168 - за прошедшую неделю. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, 16 человек заразились сибирским клещевым тифом, в том числе четверо детей.

В поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились люди из 52 районов, из них 119 - дети до 14 лет. В краевой столице от членистоногих пострадали 53 человека.

Помимо случаев тифа также зафиксированы три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых, три подозрения на энцефалит. Один из больных, которому еще не подтвердили диагноз, находится в стационаре больницы, но не в тяжелом состоянии.

Пик активности клещей ожидается в мае. В крае проводят акарицидные обработки территорий: баз отдыха, санаториев, парков и так далее.