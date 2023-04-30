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НовостиОбщество30 апреля 2023 3:13

Бийский суд оставил под стражей экс-ректора педуниверситета Людмилу Мокрецову

Она пробудет в СИЗО как минимум до 13 мая
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Суд

Суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийский суд рассмотрел меру пресечения Людмиле Мокрецовой, бывшему ректору Алтайского государственного гуманитарно- педагогического университета. Как сообщает «Бийский рабочий», женщина останется под стражей.

По данным журналистов Мокрецова может пробыть под стражей как минимум до 13 мая. Защита бывшего ректора пыталась добиться, чтобы подозреваемую в превышении полномочий и присвоении средств отпустили под залог, но судья решил оставить ее в СИЗО.

К слову, в защиту экс-ректора собирали подписи: больше 640 человек выступили за смену меры пресечения.