В СГК объяснили, почему не могут «убавить» тепло в домах Барнаула

Отопительный сезон 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания в своем телеграм-канале объяснила, почему в домах барнаульцев такие горячие батареи. Люди жалуются, что даже зимой трубы были якобы холоднее.

- Мы видим все ваши обращения и понимаем ваше недовольство. Все ваши обращения были переданы в тепловую инспекцию, - отмечают в компании.

По данным СГК, просто «убавить» отопление пока невозможно из-за особенности системы теплоснабжения: если температура носителя будет ниже 70 градусов, то это отразится на качестве горячей воды.

Горожанам напомнили, что они могут отключить отопление досрочно.