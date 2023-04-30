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НовостиОбщество30 апреля 2023 2:06

В СГК объяснили, почему не могут «убавить» тепло в домах Барнаула

Горожане негодуют по поводу горячих батарей в теплую погоду
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отопительный сезон 2023

Отопительный сезон 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания в своем телеграм-канале объяснила, почему в домах барнаульцев такие горячие батареи. Люди жалуются, что даже зимой трубы были якобы холоднее.

- Мы видим все ваши обращения и понимаем ваше недовольство. Все ваши обращения были переданы в тепловую инспекцию, - отмечают в компании.

По данным СГК, просто «убавить» отопление пока невозможно из-за особенности системы теплоснабжения: если температура носителя будет ниже 70 градусов, то это отразится на качестве горячей воды.

Горожанам напомнили, что они могут отключить отопление досрочно.