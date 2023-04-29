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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 12:43

В Рубцовске бродячая собака напала на 13-летннюю школьницу

Девочка проходит лечение
Вера Березовская
По словам матери девочки, собака кидается на всех

По словам матери девочки, собака кидается на всех

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске бродячая собака напала на 13-летнню школьницу. Об этом рассказала мать подростка в паблике «Инцидент Рубцовск».

- Вчера, в 19:00 в районе дома № 25 по ул. Громова, мою тринадцатилетнюю дочь-школьницу укусила бездомная собака. У нее щенки, и она кидается на всех. В нашем районе вообще невозможно ходить, - рассказала женщина.

Автор поста пишет, что в их районе обитают целые стаи собак, которые периодически кидают на людей. При этом звонки в администрацию не дают никакого результата. Пострадавшая девочка сейчас проходит лечение.