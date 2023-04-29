Губернатор Алтайского края открыл туристический сезон на фестивале «Цветение маральника»

Виктор Томенко на фестивале "Цветение маральника". Фото : Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл туристический сезон на фестивале «Цветение маральника». Он посетил объекты «Бирюзовой Катуни», на территории которой сейчас находится 31 резидент.

Глава региона отметил, что до пандемии весь объем услуг, который оказывал туристический комплекс в крае, составлял около 5,5 млрд, по итогам 2022 года сумма выросла до 9,5 млрд рублей.

- Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Налоги растут, это значит, мы можем все больше и больше создавать условий, чтобы росло оказание услуг, производство, экономика росла. Все же в итоге этой инфраструктурой пользуются – и гости, и жители края, - рассказал Томенко.

Губернатор отметил, что налоги, которые идут от туротрасли, можно направить на благоустройство всех территорий края.