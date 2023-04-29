Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция дороги «Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь»

Фото: Telegram-канал Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил, как продвигается реконструкция дороги «Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь». Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Томенко отметил, что это важная транспортная артерия, соединяющая самые популярные туристические зоны Алтая - Бирюзовую Катунь и Белокуриху. На сегодняшний день работы выполнены на 60%, реконструкцию планируется завершить в ноябре.

- Сказал дорожникам, чтоб работали как для себя и чтоб потом не пришлось переделывать! – отметил губернатор.

На приведение в порядок 20 км дороги уйдет больше 2 млрд рублей.