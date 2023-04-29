Длинная пробка образовалась по дороге на фестиваль «Цветение маральника» в Алтайском крае

Традиционно фестиваль «Цветение маральника» открывается весенне-летний сезон отдыха Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на въезде в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», где 29 апреля проходит фестиваль «Цветение маральника», образовалась длинная пробка. Об этом пишет «Толк».

Десятки автомобилей стоят на участке трассы. По словам очевидцев, длина затора составляет около 1 км. При этом в обратную сторону движение абсолютно свободно.

Отметим, традиционно фестиваль «Цветение маральника» открывается весенне-летний сезон отдыха. На него съезжаются сотни туристы их разных уголков края и других регионов.