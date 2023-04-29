Росгвардейцы эвакуировали людей из горящего магазина в Славгороде

На здании загорелся утеплитель. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Алтайском краю

В Славгороде сотрудники Росгвардии помогли оперативно ликвидировать возгорание в магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

ЧП произошло вечером 28 апреля. Прапорщик полиции Николай Сандул и сержант полиции Александр Бережной во время патрулирования заметили большие клубы дыма на улице Титова. Они немедленно сообщили о возгорании в экстренные службы и поспешили на помощь.

Прибыв к месту пожара, росгвардейцы обнаружили, что во внутреннем дворе магазина «Планета» загорелся утеплитель на стене здания. Пламя быстро распространялось по фасаду, стремительно приближаясь к крыше.

Сотрудники Росгвардии эвакуировали людей из горящего магазина и отключили здание от электричества. До приезда спасателей сотрудники они оцепили место происшествия, чтобы пожарная техника могла свободно проехать. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар.

В результате ЧП никто не пострадал.