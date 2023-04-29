В Барнауле горело здание мебельной компании

Очаг возгорания ликвидировали на площади около 20 квадратных метров Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В Барнауле произошел пожар в здании мебельной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в цокольном этаже трехэтажного здания на улице Попова. Люди покинули здание самостоятельно.

- На тушение пожара было привлечено 2 звена газодымозащитной службы, 3 звена на проверку помещений, возможно оставшихся в здании людей, - рассказали в МЧС.

Очаг возгорания ликвидировали на площади около 20 квадратных метров. Причину пожара установят органы дознания.