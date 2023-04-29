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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 5:36

В Барнауле горело здание мебельной компании

Возгорание произошло в цокольном этаже трехэтажного здания на улице Попова
Вера Березовская
Очаг возгорания ликвидировали на площади около 20 квадратных метров

Очаг возгорания ликвидировали на площади около 20 квадратных метров

Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В Барнауле произошел пожар в здании мебельной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в цокольном этаже трехэтажного здания на улице Попова. Люди покинули здание самостоятельно.

- На тушение пожара было привлечено 2 звена газодымозащитной службы, 3 звена на проверку помещений, возможно оставшихся в здании людей, - рассказали в МЧС.

Очаг возгорания ликвидировали на площади около 20 квадратных метров. Причину пожара установят органы дознания.