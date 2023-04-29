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НовостиОбщество29 апреля 2023 2:39

Большая пробка образовалась под Барнаулом 29 апреля

Затор появился в районе села Покровка
Вера Березовская
Пробка образовалась на участке от села Покровка до поворота на Лосиху по направлению из Барнаула

Пробка образовалась на участке от села Покровка до поворота на Лосиху по направлению из Барнаула

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 29 апреля в Первомайском районе образовалась огромная пробка в районе села Покровка. О заторе сообщают автомобилисты в паблике «В Курсе 22».

Очевидцы пишут, что проблемы с движением на участке образовались из-за ремонта дорога. Также, по всей видимости, в первый день длинных выходных поток машин увеличился – люди поехали на дачи и праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни.

Судя по данным карт, пробка образовалась на участке от села Покровка до поворота на Лосиху по направлению из Барнаула.