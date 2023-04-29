Большая пробка образовалась под Барнаулом 29 апреля

Пробка образовалась на участке от села Покровка до поворота на Лосиху по направлению из Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 29 апреля в Первомайском районе образовалась огромная пробка в районе села Покровка. О заторе сообщают автомобилисты в паблике «В Курсе 22».

Очевидцы пишут, что проблемы с движением на участке образовались из-за ремонта дорога. Также, по всей видимости, в первый день длинных выходных поток машин увеличился – люди поехали на дачи и праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни.

Судя по данным карт, пробка образовалась на участке от села Покровка до поворота на Лосиху по направлению из Барнаула.